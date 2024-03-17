موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة 6

عرضت قناة dmc الحلقة رقم 6 من مسلسل عتبات البهجة، الذي يعرض على قناة dmc الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما تعرض حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي و12 مساء.

جميلة حفيدة بهجت تتعرّض لابتزاز إلكتروني

وعاش بهجت، الشخصية التي يجسدها الفنان يحيى الفخراني، في مسسل عتبات البهجة، أزمة اجتماعية، بعدما أخبرته جارته أنّ حفيدته «جميلة» تعرّضت لابتزاز إلكتروني، وأرسل لها أحد الأرقام صورة لها وهي في وضع مخل.

بهجت يساعد حفيدته للوصول لمصدر الصور المخلة

وعاش بهجت حالة من الخوف على حفيدته، ولكنه ساعدها للوصول إلى مصدر الصور التي وصلتها من رقم مجهول لإيجاد الشخص المبتز، وبعد عدد من المشاهد تعرفت حفيدة بهجت على من أرسلت هذه الصورة.

مسلسل عتبات البهجة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.