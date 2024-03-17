موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة.. هل يواجه يحيى الفخراني أزمة جديدة؟

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة 6 من مسلسل عتبات البهجة، ويبحث العديد من المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024 على قناة DMC، لمتابعة ما سيحدث في الحلقة القادمة، بعد تورط حفيد الفنان يحيى الفخراني «بهجت» في السرقة.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة

من المقرر أن موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، ستكون في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

تنتهي كل حلقة من حلقات «بهجت الأنصاري» للفنان يحيى الفخراني بأزمة جديدة في نهاية الحلقة، عندما يتلقى اتصالاً من رجل يؤكد تورط حفيدته في عملية السرقة المزعومة.

أزمات تواجه يحيى الفخراني في أحداث عتبات البهجة

يمر الفنان يحيى الفخراني «بهجت» بأزمة كبيرة بسبب أحفاده منذ الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة، بداية من الاستلاف من أجل دفع المصاريف لأحفاده، ومن ثم الدخول في أزمة خاصة ببيع خطوط غير مسجلة وتم استخدامها في جريمة ما، ومن ثم قضية أخرى بسبب التهرب الضريبي في سنتر الدروس الخصوصية.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.