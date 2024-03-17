أصبح مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7، حديث متابعي دراما رمضان، إذ بدأت بمشاهد مثيرة لحديث بين الفنان يحيى الفخراني وحفيداه «عمر» و«جميلة»، بعد أن تلقى اتصالا يؤكد أن حفيده يسرق من أمواله، وبعدها يعرف «عمر» أن شقيقته مرت بأزمة أخلاقية بسبب صور مخلة.

شهدت الحلقة 7 من مسلسل «عتبات البهجة»، أزمة جديدة يمر بها الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، بعد أن وصلت له مكالمة من رقم مجهول تؤكد له أن حفيدة يقوم بسرقته، ويبحث المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 8.

الحلقة 7 من مسلسل «عتبات البهجة»

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، في كل حلقة يمر الفنان يحيى الفخراني «بهجت» بأزمة وورطة جديدة، وجميع هذه الأزمات سببها أحفاده وأصدقاءه وشركاءه في العمل.

وتنتهي كل حلقة للفنان يحيى الفخراني «بهجت الأنصاري» بأزمة جديدة، ويمر بهجت مع نهاية الحلقة الماضية بأزمة جديدة، بعد أن تلقى مكالمة من شخص يؤكد له أن حفيدة متورط في تهمة سرقة.

مواعيد عرض عتبات البهجة على dmc في رمضان 2024 الحلقة 8

وستُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

عتبات البهجة.. للفنان يحيى الفخراني

وبدأت الحلقات الأولى من المسلسل، بعدم قدرة «بهجت» على دفع مصاريف الدراسة لأحفاده، ما جعله يقوم باقتراض بعض الأموال من شركاءه في العمل، نعناعة «جومانا مراد» وعبدالبديع «هشام إسماعيل».

وبعد ذلك تحدث أزمة استخدام الخطوط الذي يتم بيعها في «كشك نعناعة» في ارتكاب جريمة ما، وهو المسئول عن هذه الخطوط، ولكنه تخطى هذه الأزمة من خلال دفع كفالة مالية.

ليدخل في أزمة أخرى مع الضرائب، والسبب كان شريكه في سنتر الدروس الخصوصية «وحش الكيمياء» عبدالبديع، والذي يجسد شخصيته الفنان هشام إسماعيل، والذي كان يتهرب من دفع الضرائب عن السنتر، ومن ثم أزمة حفيدته الأخلاقية وإرسال صور مخلة لها.

وأزمة أخرى، بعد أن تلقى اتصال هاتفي من رقم محمول، يؤكد له أن حفيده عمر يقوم بسرقته، ليقوم بمواجهته ومعرفة الحقيقة.