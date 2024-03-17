مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. يحيى الفخراني يحل أزمة حفيدته

يعيش الفنان يحيى الفخراني الذي يجسد دور بهجت في مساسل عتبات البهجة أزمة اجتماعية، وذلك بعدما أخبرته جارته أنَّ حفيدته «جميلة» تعرّضت لابتزاز إلكتروني، وأرسل لها أحدهم صورة لها وهي في وضع مخل.

بهجت يساعد حفيدته للوصول إلى الشخص الذي يبتزها

وعاش بهجت حالة من الخوف على حفيدته ولكنه ساعدها في الوصول إلى مصدر هذه الصور التي وصلتها من رقم مجهول، لإيجاد هذا الشخص المبتز، وبعد عدد من المشاهد تعرفت حفيدة بهجت على الرقم الذي أرسل لها هذه الصورة.

صديقتها هبة هي من أرسلت لها هذه الصور وذلك بدافع الغيرة والحقد منها

واكتشفت حفيدته أنَّ صديقتها «هبة» هي من أرسلت لها هذه الصور وذلك بدافع الغيرة والحقد منها، لتقوم بعد ذلك «جميلة» بمواجهة صديقتها وتطالبها بالتوقف عن هذا الأمر، لتعترف هبة في النهاية بأخطائها التي ارتكبتها في حق صديقتها «جميلة» وتتوقف عما تقوم به من الابتزاز لها.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 بطولة يحيى الفخراني يعرض على قناة DMC

ويعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 بطولة يحيى الفخراني على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض بالتزامن على منصة Watch It، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.