مصطفى عمار: مسلسل الحشاشين أثبت قدرة مصر على منافسة الأعمال والمنصات العالمية

توجه الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج مسلسل الحشاشين، مشيرًا إلى أن التفاعل كبير من الشارع مع مسلسلات رمضان.

وأضاف عمار، خلال تقديم حلقة الأحد، من برنامج «كلام في الفن»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «المسلسل الأكبر من رصيد تفاعل الجمهور في دراما رمضان هو مسلسل الحشاشين للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال والمخرج المتميز بيتر ميمي».

وتابع: «مسلسل الحشاشين ملحمة درامية هي الأهم في تاريخ الدراما المصرية خلال العشرين سنة الماضية، وأنا مهتم بالجانب الفني وأعتقد أنه سيتم وضعه في مكانة خاصة داخل أرشيف المصرية والعربية بسبب ما يحققه على مستوى مختلف العناصر مثل المونتاج والتصوير والتمثيل وعلى رأسهم الفنان الكبير كريم عبدالعزيز».

وأكد، أن المسلسل ملحمة بصرية أكدت على أن مصر قادرة على تقديم أعمال بمستوى عالمي، هو مسلسل يضاهي ما يتم عرضه على الأعمال المنصات العالمية في كل عناصر الإنتاج الدرامي.