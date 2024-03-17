مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. تعذيب كريم عبد العزيز في السجن

يتعرض حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 للتعذيب داخل سجن السلطان السلجوقي، وذلك بعد ما اكتشف الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) تطوراته في محاولة اغتيال الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله، ولكنه يحافظ على ابتسامته وهدوئه وهو ما يثير استغراب الحارس المكلف بتعذيبه.

يستخدم حسن صباح دهاءه ويحاول استمالة الحارس نحو أفكاره ومعتقداته ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، فيطلب منه أن يواصل ضربه قائلا: «كل التعذيب ده أنت مأمور بيه لكن قلبك مليان محبة، أنت مظلوم زي عمر ما مظلوم يوجع مظلوم مهما عمل»، ثم يواصل لعبته النفسية على الحارس «اللي أقل منك كفاءة وإخلاص وعلم فوق منك في المكانة والرتبة هي دي سنة الظالمين، واللي بيديك أوامر جاهل عمرك هيضيع على إيد الظلمة وتعيش جلاد المظلومين وتموت كأنك معيشتش».

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح في السجن

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يتلاعب نفسيا بحارس السجن

يشعر الحارس بالخوف عندما يخبره حسن الصباح باسمه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، حيث يدعى «برزك»، ويخبره أن آلام الجسد أخف بكثير من آلام النفس، ويقرر الحارس أن يوقف وصلة التعذيب الخاصة بحسن الصباح ويخرج.