أحمد الرافعي راوي مسلسل الحشاشين: دوري في العمل مكمّل للأحداث

ردود أفعال إيجابية حصدها الفنان أحمد الرافعي عن تقديمه للأداء الصوتي في مقدمة الحشاشين المشارك في موسم الدراما الرمضانية، وعبّر عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، قائلا: «الراوي دور مكمل للأحداث وحكاية المسلسل أغرتني لتقديمها خاصة أن منطقة التمثيل الإذاعي والتعليق الصوتي من المناطق المحببة جدا إلى قلبي».

وكشف أحمد الرافعي كواليس مشاركته في المسلسل، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة «نغم إف إم»، قائلا إن أول مشروع قدمه على المسرح القومي بعد التحاقه بالعمل به عام 2012 كان عن الفرقة الباطنية وجماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح ولكن للأسف لم تخرج للنور خاصة أن طرح تلك القصة برموزها وإسقاطاتها في تلك الفترة كان أمرا مهما جدًا.

وتابع «الرافعي» حديثه عن المشاركة في مسلسل الحشاشين: «فضلت مشغول بالمسألة دي لأنها مليئة بالدروس، لما عرفت أن الكاتب الكبير المخضرم عبد الرحيم كمال شغال على مشروع المسلسل مع المخرج بيتر ميمي كنت سعيدا جدا أن الفكرة أخيرا هتخرج للنور وبالطبع وافقت على المشاركة بمجرد ما عرض علي الدور خاصة أنه المشاركة بعنصر من العناصر المحببة لقلبي في مجالي».

تناول حقبة تاريخية مهمة

وأشار إلى أن الحقبة التاريخية التي تدور خلالها أحداث مسلسل الحشاشين تتشابه مع أحداث عصرناها في فترة قريبة، وبالتالي من المهم جدا إلقاء الضوء على تلك الحقبة الزمنية مما يمنحنا فرصة لاستخلاص عدد من الدورس الهامة.