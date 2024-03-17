مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. مشاجرة بين يحيى الفخراني وحفيده

شهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7 للفنان يحيى الفخراني، أحداثًا مثيرة بعدما قام حفيد بهجت الأنصاري بسرقة هاتف شقيقته أثناء نومها، وعلم بالصور التي عليه، وعندما رآها أصابته حالة من الدهشة والغضب، ليتوجه إليها ويفتعل مشادة كلامية معها داخل غرفة نومها، ويعتدي عليها بالضرب قائلا: «إنتي كبرتي وبتصاحبي وبتتصوري مع الشاب ابن فهمي».

مشاجرة بين يحيي الفخراني وحفيده

وتتوالى الأزمات أمام الفنان يحيى الفخراني في المسلسل، إذ يتدخل، ليدافع عن حفيدته، قائلا لحفيده: «أنت إيه اللي بتعمله مع أختك دا.. أنت اتجننت»، ليرد عليه حفيده: «أنا بربي أختي».

واستشاط يحيى الفخراني غضبًا من سوء رد حفيده عليه، قائلا له: «ربي نفسك الأول، أنت فاشل في الدراسة وفاشل في كل حاجة، وسلوكياتك وضيعة؟».

وتُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.

مسلسل عتبات البهجة مكون من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.