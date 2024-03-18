أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-3-2024 في محال الصاغة

حالة من الاستقرار شهدها سعر جرام الذهب، اليوم الاثنين 18-3-2024 مع بداية التعاملات، ذلك بعد موجة من الانخفاضات شهدها المعدن الأصفر منذ بداية شهر مارس الجاري، بعدما تجاوز سعر جرام الذهب لعيار 24 مستوى 4300 جنيه في منتصف يناير الماضي، بينما وصل سعره حاليًا لـ3400 جنيه للجرام، بحسب ما أفادت به شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة الـ2975 جنيها مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

- هذا وقد استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، مع بداية التعاملات الصباحية مسجلاً 3400 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون احتساب المصنعية، نحو 2550 جنيهًا دون مصنعية، بينما سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا كبيرًا في محلات الصاغة حيث سجل 1983 جنيهًا، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18-3-2024 استقرارًا في محلات الصاغة، عند مستوى 23800 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2155 دولارًا للشراء.