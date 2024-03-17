وظائف جديدة في أكاديمية السادات.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل الوظائف المطلوبة في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل مدرس بكلية اللغات والترجمة، ومدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، وأستاذ مساعد بكلية اللغات والترجمة، و2 مدرس بكلية اللغات والترجمة، و2 مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، وأستاذ مساعد بكلية اللغات والترجمة.

طريقة التقديم

تقدم الطلبات باليد وفق النموذج المعد لذلك في الإدارة العامة للموارد البشرية بالأكاديمية – كورنيش النيل – مدخل المعادي.

مواعيد التقديم على وظائف التعليم العالي

من اليوم 17 مارس وحتى 30 مارس الجاري.

وظائف التعليم العالي

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عدد من الوظائف في الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها وظائف جديدة في جامعة سوهاج والتي أعلنت توافر فرص عمل «مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وأمين كلية العلوم في الجامعة».

كما أعلن الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف القيادية المطلوبة في الوزارة في جامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادي وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط.