وظائف حكومية جديدة في «الإسكان».. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل وشروط الوظائف القيادية المطلوبة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمستندات المطلوبة، ومواعيد التقديم.

الوظائف المطلوبة

1- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفنية.

2- مدير عام الإدارة العامة للأعمال التكميلية.

3- رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم الإسكندرية.

4- رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم جنوب الصعيد.

5- مدير عام الإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة.

6- مدير عام الإدارة القانونية.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحا به البيانات الأساسية للمتقدم، والتدرج الوظيفي، والعلاوات التشجيعية، وأي بيانات أخرى مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو شهادة خبرة بالنسبة لغير العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة الميلاد.

3. عدد 6 صور شخصية مقاس (4×6).

4. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

5. مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017، مع ضرورة إرفاق إسطوانة مدمجة CD تحتوي على نسخة رقمية من المستندات والبيانات المطلوبة.

طريقة التقديم

حسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية، تقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة، في مقرها الكائن «العاصمة الإدارية – حي الوزارات – مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الدور الخامس».

مواعيد التقدم

من اليوم 3 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2023.