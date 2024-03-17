آخر موعد للتقديم على وظائف هيئة التخطيط العمراني

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتضمن وظائف رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية.

المستندات المطلوبة لوظائف التخطيط العمراني

بيان حالة وظيفية معتمد وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة اليلاد، وصورة من المؤهل الدراسي للمتقديم، ومقترح بتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها.

وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق أسطوانة مدمجة تحتوي على نسخة رقمية من المستندات المطلوبة.

تقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة بمقرها الكائن (العاصمة الإدارية – حي الوزارات – مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الدور الخامس) على أن يكون التقديم خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساء، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو المرسلة بالبريد الورقى أو الإلكتروني.

آخر موعد للتقديم على وظائف التخطيط العمراني

طبقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، يتاح التقديم على الوظائف من 18 فبراير وحتى 18 مارس 2024.