مراسل «القاهرة الإخبارية»: بوتين يتقدم بنسبة 88% في النتائج الأولية للانتخابات الروسية

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إنه في آخر تحديث للجنة الانتخابات الرئاسية أكدت حصول الرئيس فلاديمير بوتين على نسبة 88 % من أصل 50 % من فرز الأصوات على عموم الأراضي الروسية.

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه النسبة التي حصل عليها بوتين حتى اللحظة كبيرة جدا، على الرغم من أن الأصوات لم يتم فرزها بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، إلا أن هذه النسبة تتجاوز إلى حد كبير النسبة التي حصل عليها بوتين في عام 2018.

وتابع: «هنا الأبعاد السياسية تحوم على هذه الانتخابات، حيث الوقت الحالي يطغى عليه الصراع الروسي الغربي والعملية العسكرية الروسية، وأن هذه الانتخابات أشبه بعملية استفتاء للرئيس بوتين في الداخل الروسي».

وواصل: «السيناريو الحالي يشبه السيناريو الذي حدث في عام 2004 عندما كانت روسيا تواجه الإرهاب في الداخل، وتحديدا في أراضي الشيشان وبعض من جمهوريات القوقاز، كانت نسبة المشاركة من قبل الناخبين الروس في عملية الانتخابات كبيرا جدا، والآن السيناريو هو نفسه، وروسيا تعيش الآن حالة صراع مع الغرب وفي عملية عسكرية لذلك النسبة كبيرة جدا».