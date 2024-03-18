بدر عبد العاطي: حزم التمويل الأوروبية لمصر إنجاز عظيم للاقتصاد

كشف السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، تفاصيل حزم التمويل الأوروبية لمصر، قائلاً: «هذا إنجاز عظيم لمصر وللاقتصاد المصري».

ونتابع «عبد العاطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن مصر شهدت حضور حشد كبير من الاتحاد الأوربي ممثلاً في عدد من القادة الأوربيين، وهذا يعكس اعترافًا بدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز لم يتحقق فجأة، ولكنه كان نتيجة عمل مستمر ودؤوب من وزارة الخارجية منذ أكثر من عام، وكان في البداية مجرد أفكار مطروحة على الاتحاد الأوروبي، ومن ثم اختار الاتحاد الأوروبي لمصر لإعداد الشراكة الشاملة، جاء بسبب الدور المحوري لمصر في المنطقة.

حزمة مساعدات كبيرة للدولة المصرية

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة مساعدات كبيرة للدولة المصرية، وهذه الحزمة تمثل الضلع الثالث للاقتصاد المصري، بعد المبادرة الإماراتية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي التي قدرت بـ7.4 مليار يورو هي أكبر حزمة مساعدات لدولة خارج الاتحاد الأوربي باستثناء أوكرانيا، وستحصل مصر على هذه المساعدات خلال عامين ونصف.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات جاءت في توقيت مهم جدًا، وهناك اتفاق على عقد مؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من هذا العام، وسيكون هناك حشد هائل من الشركات الأوروبية في هذا المؤتمر.