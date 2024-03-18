نشأت الديهي عن ترفيع العلاقات مع أوروبا للشراكة الشاملة: يوم تاريخي

علق الإعلامي نشأت الديهي على توقيع وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائلا: «كان يومًا تاريخًا بكل ما تحمله الكلمة من معان».

ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة

وتابع خلال تقديمه برنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن مصر استضافت قمة أوروبية مصغرة، حيث تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

مكانة مصر في المحيط الإقليمي والدولي

ولفت إلى أن مصر شهدت توقيع الإعلان على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معقبًا: «أعبر عن ساعدتي البالغة على هذه الشراكة التي تدل على مكانة مصر في المحيط الإقليمي والدولي، أوروبا جاءت إلى مصر ليس من أجل مساعدة مصر ، ولكن من أجل الشراكة الاستراتجية مع مصر من أجل تحقيق مصلحة الجميع».