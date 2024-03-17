مستشار النمسا يشكر الرئيس السيسي على مجهوداته في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال مستشار دولة النمسا كارل نيهامر، إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر أخذت مستوى جديدا، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب القمة المصرية الأوربية، أن الشراكة مفيدة لكلا الجانبين، وتمثل خطوة مهمة للأمن الأوروبي، متابعا: «نرى فرصا كبيرة للتعاون الوثيق مع مصر لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر»، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات مصر في استضافة ملايين اللاجئين والمجهودات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن مكافحة الهجرة غير المنتظمة تمثل أولوية أولى بالنسبة لنا، وينبغي بذل المجهودات لمنعها، لذلك نحتاج إلى تعاون مستدام، مشيدا بعقد اتفاقية مع مصر، حيث أنها بلد سيتضيف عددا كبيرا من اللاجئين ولها دور كبير ومهم.

وأشار المستشار النمساوي إلى أن تحقيق الأمن يحتاج إلى التعاون والشراكات، وهذا هو الحال في الحرب ضد الإرهاب، الذي يمثل جزءا مهما في هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الإرهابيين أعداء الشعوب ويدمرون المجتمعات، وينبغي وقف كل أشكاله بكل قواتنا، ومصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.