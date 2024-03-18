101 شاحنة مساعدات.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة كبرى لدعم أشقائنا في غزة

أعلن صندوق تحيا مصر، عن إطلاق 101 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر رمضان الكريم تضمنت مواد غذائية وألبان أطفال وأجهزة غسيل كلوى ومياه معدنية وحضانات أطفال وأجهزة تخدير وملابس لمختلف الأعمار وأجهزة تنفس صناعي.

نتشارك من أجل الإنسانية

كان صندوق تحيا مصر قد أطلق شاحنات تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية» محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الضرورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك ناصر الاجتماعي وشركة فينوس للكهرباء والإنارة.

دعم الشعب الفلسطيني

شارك في تقديم المساعدات، عددًا من مؤسسات المجتمع المدني، والمتبرعين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطوا محنتهم.