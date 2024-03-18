«تعملي إيه في مواعين الفطار والسحور».. أسرع طريقة لتنظيف أواني المطبخ

على حوض المطبخ تتراكم الأطباق والأواني بعد انتهاء السحور، ومن قبلها يكون هناك تراكم آخر لأواني الإفطار، الأمر الذي يجعل ربات البيوت في خوف من دخول المطبخ، إذ يصبح من الصعب التخلص من كل هذا الكم في وقت بسيط، لكن هناك أسرارا من شأنها أن تجعل هذه المهمة أسهل بكثير، وفق ما ذكر موقع «homehacks» البريطاني.

خطوات تجعل تنظيف «المواعين» أسهل

أولا لتنظيف أواني المطبخ المتراكمة من السحور والإفطار لا تفرطي في ملء الحوض، لأنه إذا سمحت للأطباق بالتراكم، فستستمر في تأجيل غسلها لأطول فترة ممكنة، وبعدها تصبح المهمة مربكة.

لذلك، بمجرد أن يكون لديك خمسة إلى سبعة أشياء في الحوض، خذي بضع دقائق لغسلها، أي لا تترك أواني الإفطار تتراكم كلها مع أواني السحور.

اغسل الصحون بالترتيب

رتبي الأواني في المطبخ وابدأي بكؤوس الشرب لأن هذه عادة ما تكون أقل اتساخا، ثم اغسلي أواني الأكل وأدوات المائدة.

استخدام صودا الخبز والملح

عند غسل الأواني والمقالي التي بها طعام عالق صعب التخلص منه قومي برش صودا الخبز أو الملح في قاع الإناء أو المقلاة ثم الفرك برفق، ستندهشي من مدى نجاح هذا الأمر.

استخدام سلة المهملات

بدلًا من وضع الأطباق المتسخة في الحوض، ضعيها في وعاء بلاستيكي على سطح الحوض، سيسهل ذلك غسله، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كان لديك حوض واحد فقط.

إسفنجة مناسبة

يمكنك العثور على الإسفنج اللائق في أي متجر، فهي لا تعمل فقط بشكل رائع لتليين أو إزالة الطعام العالق ولكن يمكن التخلص منها أيضًا، لا ترغب في استخدام نفس قماشة الصحون بشكل متكرر، بدلاً من ذلك، استخدم إسفنجة.

استخدام الماء البارد

وعند غسل أطباق بها منتجات ألبان أو نشا عالقة، قومي بشطفها أولاً أو اغسليها بالماء البارد، سيساعد ذلك في تفكيك جزيئات الطعام العنيدة، ثم اغسليها بالماء الساخن والصابون.

وبدلاً من وضع الصابون على طبق واحد، وغسله، ثم شطفه، املأي جانبًا من حوضك بالماء الساخن والصابون، ثم ضعي عدة أطباق في الماء بحيث يكون لديهم بضع دقائق لينقعوا.