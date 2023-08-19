مفرد كلمة مواعين التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

حدد الدكتور نورالدين عابدين، أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة الإسكندرية، مفرد كلمة مواعين التي يبحث طلاب الثانوية العامة عنها، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023، بمادة اللغة العربية والتي تُعقد ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

مفرد كلمة مواعين

وعن مفرد كلمة مواعين، أضاف الدكتور نورالدين عابدين لـ «الوطن»، أن مفردها ماعون، موضحًا أنها في الأصل تعني الماعون، أي الشىءالذي يساعد، وتطور اللفظ لكلمة مواعين، أي الأشياء التي تُستخدم في المطبخ للمساعدة في عملية الطهي.

معنى كلمة ماعون

وأكد أستاذ اللغة العربية المساعد، أن كلمة ماعون مذكورة في القرآت الكريم «يمنعون الماعون»، أي الناس التي لا تساعد غيرها لهم جزاء، موضحًا أن الكلمة تطورت اصطلاحيًا إلى مواعين وهي كل شيء يساعد الإنسان.

وأشار الدكتور نورالدين، إلى أن كلمة مواعين تُطلق على كل شيء بداخل المطبخ وليس أداة معينة، موضحًا أنها تُوزن على وزن فاعول في اللغة العربية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

- يُعقد اليوم السبت 19 أغسطس، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 20 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- الإثنين 21 أغسطس امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».

- يُعقد الثلاثاء 22 أغسطس امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يُعقد الأربعاء 23 أغسطس امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يُعقد الخميس 24 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يُعقد السبت 26 أغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يُعقد الأحد 27 أغسطس امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

- يُعقد الإثنين 28 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

- يُعقد الثلاثاء 29 أغسطس، امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».