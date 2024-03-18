كيفية نقل الملف التأميني للمؤمن عليه من محافظة لأخرى.. خطوات بسيطة

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الخطوات، والتي يستطيع من خلالها الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أن ينقل الملف التأميني الخاص به من محافظة إلى أخرى.

خطوات نقل الملف التأميني من محافظة لأخرى

وخلال خطوات بسيطة، يُمكن للشخص المؤمن عليه أن ينقل ملفه التأميني من المنطقة التأمينية التابع لها إلى محافظة أخرى، وهو ما ترصده السطور التالية.

في البداية، إذا كان الملف التأميني للشخص المؤمن عليه في محافظة ويرغب في نقله إلى محافظة أخرى، عليه الذهاب إلى المنطقة التأمينية التابع لها الملف، ويُقدم العنوان الجديد الذي يرغب في النقل إليه.

وأثناء تواجد المؤمن عليه في المنطقة التأمينية التابع لها ملفه يقوم بتقديم طلب لنقل الملف من محافظة إلى أخرى، وبعدها مباشرة يتم نقل الملف للمحافظة التي يرغب في النقل إليها.

ضوابط التحاق المؤمن عليه بعمل آخر

وذكرت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن هناك عددا من الضوابط التي يجب على الشخص المؤمن عليه إتباعها عند التحاقه بأي عمل آخر إذا كان له مدة اشتراك سابقة، وذلك وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على ضرورة تقديم بيان للهيئة بإلتحاقه بعمل آخر وتقديم النموذج رقم 4.