متى يتعين على صاحب العمل إبلاغ التأمينات باستقالة الموظف؟

تُلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال بضرورة القيام بإبلاغ الهيئة بالتغيرات التي تطرأ على الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك خلال مُدة معينة.

متى يُخطر صاحب العمل التأمينات؟

وفي حالة تقدم الشخص المؤمن عليه باستقالته لصاحب العمل فيجب أن يُخطر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال أسبوع من تاريخ حدوث الواقعة وذلك طبقًا للقانون.

إبلاغ الهيئة خلال أسبوع

ووفقًا للمادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن صاحب العمل بالقطاع الخاص يلتزم أن يوافي الهيئة بنموذج الاستمارة رقم 1 المرافق وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه.

2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.

3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.

وفي حالة إخلاله بالإخطار في الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم في البند 1 من هذه المادة يلتزم بأداء مبلغ إضافي يقدر بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة وفي حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.