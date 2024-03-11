وزير العمل: مؤسسات الدولة حريصة على تمكين المرأة اقتصاديا

قال وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، إن المرأة المصرية محل تقدير واحترام القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مشاركتها في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مسألة لا شك فيها، ودورها في مساندة الدولة، على مواجهة كافة التحديات، يسجله التاريخ بحروف من نور.

تنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل

وأضاف الوزير، على هامش تسليمه شهادات تقدير وجوائز لـ25 متدربة من خريجي مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صواعق بالشرابية، أن تمكين المرأة اقتصاديا، وتنمية مهاراتها لتأهيلها لاحتياجات سوق العمل، يأتي على رأس أولويات وزارة العمل.

وينفذ المشروع وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، بتمويل من هيئة التعاون الدولي الكورية «كويك»، والوكالة السويدية «سيدا»، والذي يستهدف تدريب 300 سيدة في 3 محافظات هي الإسكندرية، وبني سويف، والقاهرة.

تخريج دفعتين من المشروع بالإسكندرية وبني سويف

يشار إلى تخريج دفعتين من المشروع من قبل بمحافظتي الإسكندرية، وبني سويف، وتم اليوم تكريم 25 متدربة من بين 100 متدربة تلقين التدريب بمركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة، على مهن الخياطة، وصناعة الجلود، وصناعة الإكسسوارات، والفندقة، وتصفيف الشعر والتجميل، حصلوا على شنط معدات ووظائف تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.

حضرت اللقاء، كرستين عرب المدير القطري لهيئة الأمم المتحدة بمصر، وإنجي أمين محلل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومها راتب مسئول اتصال بالهيئة، وجنوينج يونج كيم مدير الهيئة الكورية للتعاون الدولي والتنمية.