معجزة أشاد بها علماء الأزهر.. طفل يحفظ آيات القرآن بعد 10 ثوان من القراءة

يعرف مكان كل آية في المصحف الشريف عن ظهر قلب، يمكنه تحديد رقمها كما يمكنه قراءتها من نهاية السورة إلى أولها «أي بالعكس»، وهي عبقرية نادرة تميز بها الطفل الصغير محمود صلاح البالغ من العمر 9 سنوات فقط، واستطاع حفظ نصف القرآن الكريم ويطمح بالمزيد، كما أشاد به الأزهر الشريف خلال المسابقة السنوية التي تقام في شهر رمضان الكريم لحفظة القرآن الكريم.

وعلق الأزهر الشريف عبر صفحاته الرسمية بعد أن أجاب الطفل عن مكان السور التي سألها المشايخ له، ورقة الآية والربع والحزب، فكتب: «يُجيب ببراعة فائقة، وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة، شكرًا لكل من كان سببًا في تميز هذه النبتة المباركة».

بدأ حفظ القرآن وعمره 3 سنوات

تحدث الطفل محمود صلاح لـ«الوطن»، قائلًا إنه بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره 3 سنوات فقط، بمساعدة والده ووالدته وشيخه، إذ بدأوا معه منذ الصغر وساعدوه على الوصول لمستواه الحالي: «بدرس في الصف الثالث الابتدائي، وبدأت حفظ القرآن من وأنا صغير».

بعد عودته من المدرسة، يبدأ «محمود» في قراءة وحفظ القرآن الكريم وحتى المغرب، ثم يحصل على فترة راحة، ويستكمل حفظ القرآن الكريم حتى آذان العشاء، بحسب حديثه: «بقرأ باللي حفظته في صلاة العشاء».

تنمية موهبته في حفظ وتلاوة القرآن

ولد الطفل «محمود» بموهبة حفظ القرآن الكريم وكتاب الله، سواء السور أو الآيات أو الأرقام، ولاحظت أسرته والمشايخ بقريته موهبته وبدأوا في تنميتها، بحسب حديث الشيخ تميم حماد، مُحفظ الطفل ومدير المدرسة القرآنية بالأقصر: «لو قولت للطفل من شر ما خلق يقدر يجيب الآية اللي قبلها إلى نهاية السورة، هذا بالإضافة إلى الأرقام، وكان بيحفظ الآية بالرقم، لاحظنا الموهبة دي ونميناها له واشتغلنا عليها في المدرسة القرآنية في الأقصر لمدة 6 سنوات واستطاع حفظ نصف القرآن».

يحفظ صفحة كاملة في 10 دقائق

يستطيع الطفل الصغير حفظ صفحة كاملة من القرآن الكريم في فترة مدتها 10 دقائق فقط وحفظ آيات أيضًا في 10 ثوانٍ: «بنجهزه حاليًا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم خارج مصر، وهنجهزه أكثر لما يختم القرآن، وكانوا مبهورين به في الأزهر، وقالوا له أنت فخر لمصر والأقصر، ومنتظرين نتيجة المسابقة إن شاء الله بعد ما دخل التصفيات على العشرة الأوائل»، ويتمنى الطفل محمود هاني أن يصبح عالمًا في القرآن الكريم.