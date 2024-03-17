رئيس جامعة سوهاج: الأزهر لعب دورا مهما عبر تاريخ مصر للحفاظ على الهوية الإسلامية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في حفل الإفطار الذي نظمته مشيخه الأزهر بسوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ونيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاه والمراغة وعدد من رجال الأزهر والكنيسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض من ممثلي المجتمع المدني، وذلك بمقر مشيخه الأزهر بسوهاج.

التعاون المشترك مع الأزهر

وأكد النعماني على الدور المهم لمؤسسة الأزهر بقيادة الشيخ أحمد الطيب، باعتبارها إحدى أهم مؤسسات الدولة المصرية التي لعبت دوراً مهما عبر تاريخها الطويل في الحفاظ على الهوية الإسلامية، موجهاً الشكر لجميع قيادات الأزهر الشريف، ومثمناً التعاون المشترك والمثمر بين الجامعة والأزهر في تنظيم الكثير من الفعاليات الدينية والثقافية لكافة منسوبي الجامعة.

المشاعر الأخوية بين الشعب المصري

وأعرب «النعماني» عن سعادته بدعوة فضيلة الدكتور أحمد حمادي الكريمة للمشاركة بهذا التجمع بحفل الإفطار، والذي جمع رجال الأزهر و الكنيسة، والذي يبرهن على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تفتخر بها بلادنا طوال تاريخها، لتظل مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا ووطنًا للسلام، ومثمناً المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التي تُعد الركيزة الأساسية التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته.