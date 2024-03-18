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دراما المتحدة

شكري: لم يكن للحكومة المصرية دخلا في منع دخول مفوض الأونروا لرفح الفلسطينية

كتب:

نرمين عفيفي
12:42 م | الإثنين 18 مارس 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني إنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، ولكن تم إبلاغه أنه لن يُسمح له بذلك.

وأوضح سامح شكري وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة إن عرقلة زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق، مشددا على أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة أن يتمّ منع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.

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بقلم نرمين عفيفي