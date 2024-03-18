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دراما المتحدة

سامح شكري: إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى الفلسطينيين

كتب:

نرمين عفيفي
12:28 م | الإثنين 18 مارس 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّه على المجتمع الدولي احترام منظمة الأونروا وأي أفعال فردية لتقييد تمويل الأونروا غير مقبول، خصوصًا أنَّه يوجد ضحايا وأرواح تموت يوميًا وأطفال وسيدات في حاجة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدةـ، أنَّ إسرائيل تعرقل وصول المساعدات للفلسطينيين، وينبغي تقديم الدعم الكامل لمنظمة الأونروا  لكي تقوم بدورها في هذه الفترة الحرجة.

وشدد وزير الخارجية على أنَّ التنسيق والتعاون القائم بين مصر والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني والمنظمة ككل.

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بقلم نرمين عفيفي