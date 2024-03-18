سامح شكري: تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد رفح الفلسطينية «غير مقبول»

قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّ وكالة الأونروا ستواصل عملها تحت أي ظروف، أما بالنسبة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح فإن مصر ليست هي فقط التي ترفض هذا ولكن هناك 8 مشاركين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يرفضون أيضا، بل وهناك توافق عام على مستوى المجتمع الدولي على أنه غير مقبول تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد رفح الفلسطينية مع وجود مليون و400 مدني فلسطيني في منطقة صغيرة جدًا.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إنَّه بالنسبة للمفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين والرهائن، فهناك مناقشات حساسة تتمّ الآن بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجار مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب.