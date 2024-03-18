رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ34 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:02 م | الإثنين 18 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي ستمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

اقرأ المزيد:

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ25 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 22 مليون جنيه 

ضبط 16260 مخالفة مرورية متنوعة في حملات خلال 24 ساعة

ضبط 2500 مخالفة تموينية خلال 30 يوما بالجيزة
بقلم محمد بركات