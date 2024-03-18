ضبط قضايا اتجار بالعملة بـ34 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
01:02 م | الإثنين 18 مارس 2024
صورة أرشيفية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه.
وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي ستمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.