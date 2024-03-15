ضبط 16260 مخالفة مرورية متنوعة في حملات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16260 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

595 مخالفة السير بدون تراخيص.

41 دراجة نارية مخالفة.

9873 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

29 مخالفة موقف عشوائي.

309 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

15 مخالفة لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.