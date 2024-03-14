ضبط 2500 مخالفة تموينية خلال 30 يوما بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات تموينية على المخازن السلعية، والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

ضبط 2500 مخالفة تموينية

واطلع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على جهود مديرية التموين خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير 2537 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة، لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

الجهود مستمرة في ضبط مخالفات المخابز

وأسفرت الحملات عن تحرير 2287 محضرا، ضمت 791 محضرا مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 521 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 256 مخالفة توقف وغلق و 300 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و 39 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و 4 مخالفة لعدم وجود ميزان و 372 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير 246 محضر مخالفة شملت 69 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و14 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و19 مخالفة لعدم وجود ترخيص و55 عدم وجود شهادة و75 مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط 216 طن سكر تابع للمبادرة يتم التصرف فيه بالمخالفة، و300 علبة سجائر أنواع مختلفة بدون فواتير، وحوالي 4 أطنان و250 كجم دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و 1845 بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و900 أسطوانة بوتاجاز منزلي و200 كجم أرز حر بدون فواتير و10 كجم جبنة رومي منتهية الصلاحية، بالاضافه إلى ضبط طن سكر حر معبأ بأكياس ناقصة 100 جرام عن الوزن المطلوب بقصد الغش والتدليس.

ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري

من جانبها أكدت محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء، للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.