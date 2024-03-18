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دراما المتحدة

ضبط تاجر نصب على 6 أشخاص بزعم تسفيرهم إلى الخارج

كتب:

محمد بركات
01:30 م | الإثنين 18 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من 6 أشخاص، بتضررهم من تاجر دواجن مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج، والتحصل منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يف بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات