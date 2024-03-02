ضبط مرتكبي واقعة النصب والاحتيال على أحد المواطنين بالإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الأسكندرية من (مُدرس- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر)، أنه حال وجوده داخل سيارة ملاكي قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ 1.5 مليون جنيه لمقابلة أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع «فيسبوك»، لتبديل المبلغ المالي بعملات أجنبية، فوجئ بسيارة "ميكروباص" يستقلها 4 أشخاص، أنزلوه من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة واصطحبوه داخل الميكروباص، واستولوا منه على (المبلغ المالى وهاتفه محمول).

وكشفت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بإمتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجنى عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن مبلغ مليون ومائة ألف جنيه، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.