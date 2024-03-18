«المصريين الأحرار» يدين جرائم إسرائيل في غزة: يجب الضغط لإنهاء الحصار الظالم

أدان الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، استمرار أبشع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واتباعها أسلوب الإبادة بالتجويع وعرقلة دخول المساعدات، بالإضافة للتصفية الممنهجة للسكان الأصليين.

ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار

ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار والتضييق الظالم على قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الفارغة من المحتوى، والتي تهدف إلى تهدئة الشعوب الغاضبة من أبشع جرائم تصفية تشهدها غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، وأن تتضافر جهود العالم لرفع أي عوائق أو قيود إسرائيلية على وصول المساعدات الإغاثية إلى سكان القطاع، مؤكدا أن «الشعب الفلسطيني صاحب الأرض يقبع تحت مظلة الموت في ضوء وحشية منقطعة النظير من الجانب الإسرائيلي».

وانتقد خليل السياسة الإسرائيلية المتبعة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ويخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار رقم 2720 الخاص بالوضع في غزة، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

مطالبات بزيادة المساعدات إلى قطاع غزة

وشدد خليل على موقف الحزب المطالب بضرورة زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار ظالم لسنوات، كما وجه التحية إلى مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور العظيم في تقديم كل أوجه المساعدات للأشقاء في غزة، عبر فتح معبر رفح بشكل استثنائي، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.