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دراما المتحدة

حزب المصريين الأحرار ينظم قافلة إفطار صائم في أسيوط

كتب:

محمد أباظة
10:09 م | الإثنين 11 مارس 2024
حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط

حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط

أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، أولى فعالياتها الرمضانية بقافلة إفطار صائم في الميادين العامة والشوارع، بتقديم الوجبات السريعة لإفطار الصائمين والمارة بالشوارع.

جاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة والدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وأشراف اللواء محمد العسقلاني، أمين مدينة أسيوط، ومحمد أبو عين أمين تنظيم المحافظة وعضو الهيئة العليا.

حزب المصريين الأحرار

وأكد محمد أبوعين، أمين التنظيم بأسيوط، أهمية المشاركة في جميع المناسبات وتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة الحزبية؛ تضمنت الفعاليات توزيع الوجبات في المناطق الرئيسية بالمحافظة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات ضمن خطة الحزب خلال شهر رمضان المبارك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.