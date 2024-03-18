«برلمانية الشيوخ» تطالب بإعداد قاعدة بيانات للطلاب المصريين في الخارج

أكد النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن الطلاب المصريين في الخارج مكسب كبير للدولة، ونطالب بقاعدة بيانات لجميع الطلاب، وقاعدة بيانات للجامعات الخارجية المعتمدة في مصر، حتى لا يقعوا ضحية جامعات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي.

طلب المناقشة العامة

وأضاف رسلان خلال الجلسة العامة اليوم، وفي أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

المصريين الدارسين في الخارج

وتابع: «لا بد من المتابعة الدورية لهؤلاء الطلاب الدارسين في الخارج، حتى تستمر ولائهم ووطنيتهم التي خرجوا بها من مصر».