باحث بالشؤون الروسية: الواقع فرض استمرارية «بوتين» لولاية رئاسية أخرى

قال الدكتور صدقي عثمان، باحث في الشؤون الروسية، إن الانتخابات الرئاسية الروسية من الناحية السياسية لن تكون مثل الانتخابات الحاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا الغربية التي يمكن أن ينجم عنها أي تغيرات جذرية، فجميع استطلاعات الرأي والتوقعات والقراءات وحتى الواقع يفرض أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر لولاية انتخابية أخرى.

العامل الحاسم في الانتخابات

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن العامل الحاسم هو ما حدث في بداية 2020 حيث تحدث "بوتين" عن نيته تعديل الدستور، والذي سيسمح له الترشح لفترتين انتخابيتين، ومن شأن ذلك استمراره في الحكم لعام 2036 تقريبا.

قبل التعديلات الدستورية

وتابع: «سابقا قبل عام 2020 وقبل التعديلات الدستورية كان من الممكن يكون الأمر بعض الشيء ضبابيا حيث المرة السابقة كان في خلال فترتي الرئيس بوتين تخللها فترة للرئيس مدفيدف».

وواصل: «مدفيدف غير في وقتها بالسياسات الخارجية الروسية حيث تم التوقيع على 8 اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة، كما أنه لم يصوت على حق الفيتو عندما ضرب الناتو الدولة الليبية، وكانت علاقات مدفيدف الخارجية جيدة مع الغرب مقارنة مع بوتين"»