تنفيذ مشروعات مجمعات حكومية في قرى مطوبس بتكلفة 46.5 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الانتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بـ5 قرى بمركز مطوبس، وهي «منية المرشد - برمبال - البصراط - الجزيرة الخضراء - بني بكار»، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

46.5 مليون جنيه تكلفة مشروعات المجمعات الحكومية بقرى مطوبس

وأوضح المحافظ، أنّ تكلفة هذه المجمعات بلغت 46.5 مليون جنيه، وتضم العديد من الخدمات الحكومية المتنوعة منها، خدمات الإدارة المحلية، وخدمات البريد، وخدمات التضامن الاجتماعي، وجاري التجهيز لخدمات السجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، فضلاً عن المراكز التكنولوجية لتسهيل استقبال وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرى.

تطوير الريف المصري

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، خاصةً في المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنّ هذه المجمعات تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية للمواطنين في القرى، وتخفيف العبء عنهم، وتوفير الوقت والجهد في تلقي الخدمات وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.