تحصين 30 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 30 ألفًا و720 طائرًا، ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 30 ألفًا و720 طائرًا ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، في بيان له، إنّه جرى تحصين 30 ألفًا و720 طائرًا، بواقع 23 ألفًا و720 طائرًا متنوعًا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى تحصين بأجر 7 آلاف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلًا عن تطهير سوق واحدة، ورياشاتين.

وأوضح «بشار»، أنّه جرى سحب 30 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالي 15 ألف طائر، ومنح 5 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة، خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس الجاري، بمتابعة الدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وانفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.