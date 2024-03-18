«صحة كفر الشيخ» تعلن بدء التقديم في مسابقة الأم المثالية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024

وحدّدت المديرية عدة شروط للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024، وهي كالتالي:

1- أنّ لا يقل سن الأم عن 50 عاماً.

2- أنّ تكون الأم تعمل ضمن نطاق المنظومة الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.

3- حصول جميع أبناءها على مؤهل عالٍ أو بالفرق النهائية للكليات.

4- أو يكون أحد الأبناء حاصل على مؤهل متوسط ومتميز بإحدي المهن.

5- أنّ تكون الأم المرشحة لها قصة عطاء.

6- الاختيار سيتم من بين جميع فئات الأمهات المرشحين والعاملين ضمن منظومة الصحة بالمديرية.

إرسال الترشيحات حتى الأربعاء المقبل

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّه سيتم تسليم الترشيحات إلى إدارة العلاقات العامة أو المكتب الفني بديوان المديرية لتجميع البيانات في موعد أقصاه الأربعاء 20 مارس 2024، أو يتم إرسالها على البريد الإلكتروني healthaffairskfs@gamil.com.