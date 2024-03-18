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دراما المتحدة

ضبط 80 مليون جنيه بحوزة متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كتب:

محمد بركات
02:12 م | الإثنين 18 مارس 2024
اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

أعلنت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عناصر تشكيل عصابي بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بأسلوب المقاصة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية تقدر بقيمة 80 مليون جنيه تقريبا. 

يأتي ذلك في ضوء استمرار الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد. 

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