وزارة الشباب تتابع سير برنامج تأهيل إخصائيي التغذية الرياضية (صور)

في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قامت اللجنة العلمية بالوزارة برئاسة الدكتور كمال درويش بمتابعة تطورات سير برنامج تأهيل أخصائيي التغذية الرياضية.

جاء ذلك لتفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي، خلال الفترة من 23- 28 يناير 2024 الجاري، بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي وذلك بحضور 40 دارسًا ودارسة من المتدربين من جميع محافظات مصر، لإعدادهم من خلال الاستعانة بنخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

تأهيل وتدريب أخصائيي التغذية الرياضية

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل وتدريب اخصائيي التغذية الرياضية المتميزين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأداء الرياضي للأبطال الرياضيين المشاركين في جميع البطولات المحلية والدولية كما تأتي كجزء الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باريس 2024، إذ تعد التغذية السليمة والمتوازنة أحد العوامل الحاسمة في تحقيق النجاح الرياضي.

برامج عمل المشروع القومي لإعداد تخصصات الطب الرياضي

وتعد الدورة إحدى برامج عمل المشروع القومي لإعداد التخصصات العاملة في مجال الطب الرياضي لإعداد إخصائيي التغذية الرياضية للاستعانة بهم في المنتخبات القومية للاتحادات المختلفة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة، مثل المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبه الحركية «كابيتانو مصر».

تشتمل الدورة التدريبية على مجموعة واسعة من المحاضرات والورش العملية التي ستقدمها خبراء متخصصون في مجال التغذية الرياضية، وستشمل المحاضرات المواضيع المتعلقة بأسس التغذية الصحية للرياضيين والحمية الغذائية الملائمة لأداء أعلى مستوى، بالإضافة إلى استخدام المكملات الغذائية والتحكم في الوزن وتحسين أداء الجهاز الهضمي، وسيتم توفير الورش العملية للمشاركين لتطبيق المفاهيم النظرية في سياق عملي، حيث سيتعلمون كيفية تصميم خطط غذائية مخصصة للاعبين المحترفين والمتنافسين على مستوى الألعاب الأولمبية.

كما تعتبر هذه الدورة فرصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين واكتساب أحدث المعلومات والتقنيات في مجال التغذية الرياضية.

تأتي هذه الدورة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتوفير بيئة تدريبية متقدمة ومتطورة لإعداد الأبطال الأولمبيين، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء الرياضيين وصحتهم العامة، كما ستعزز قدرتهم على تحقيق النتائج المرجوة في المنافسات الرياضية المقبلة.