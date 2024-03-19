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تراجع أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. «اعرف الطن بكام»

كتب:

مارينا رؤوف
08:09 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
الأسمنت

الأسمنت

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليسجل 2334 جنيها، بانخفاض 21 جنيها للطن، مقارنة بأمس.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر، بقيمة 22 جنيها للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي، العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

توضح «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-3-2024، التي تحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد الأسعار المعلنة للأسمنت، تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح. 

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2334 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1910 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.