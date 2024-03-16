تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-3-2024 في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-3-2024، في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2173 جنيهًا بانخفاض 163 جنيهًا للطن، مقارنة بأمس، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع بقيمة 127 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-3-2024، التي تُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2173 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1910 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.