تراجع ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12-3-2024

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بتراجع طن الأسمنت الرمادي بقيمة 103 جنيهات في الطن إذ سجل نحو 2306 جنيهات للطن وهي الأسعار التي يباع بها للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 2409 جنيهات.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الأسواق وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي أسعار المصانع والشركات يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت السويدي 2210 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2200 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2220 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2230 جنيها للطن.

- سعر أسمنت حلوان 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت الفهد 2250 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2100 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2210 جنيهات للطن.

- سعر أسمنت السويس 2220 جنيها للطن.