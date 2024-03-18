شهدت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 18-3-2024، في الأسواق المحلية، استقرارا سعريا كبيرا بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وشهد متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي مبلغ الـ 2356 جنيهًا للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الأسبوع بقيمة 127 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة الأسعار المحلية، كما شهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في أسعار الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

توضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 18-3-2024، التي تُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2173 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2070 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1910 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1980 جنيها للطن.