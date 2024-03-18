رئيس الوزراء: لا يوجد أي عذر أو منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّه لا يوجد أي عذر حاليا ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنّه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

وطلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية، وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.

وأكد أن المواطن عانى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبًا وزير التجارة والصناعة، في الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.