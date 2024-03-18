رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس الوزراء: لا يوجد أي عذر أو منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار

كتب:

أسماء زايد
04:00 م | الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّه لا يوجد أي عذر حاليا ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنّه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

وطلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية، وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية.

وأكد أن المواطن عانى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالبًا وزير التجارة والصناعة، في الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

اقرأ المزيد:

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة

مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون طن سكر خلال عام 2024

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة

مجلس الوزراء يعلن إلغاء «مقابل الدمج» في مشروعات الطاقات المتجددة

قنا من أوائل المحافظات في مكافحة الفساد طبقا لتقرير مجلس الوزراء
بقلم أسماء زايد