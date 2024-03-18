الحكومة لـ«اتحاد الغرف»: يجب أن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة انخفاض أسعار السلع خلال الأيام القادمة، موضحا أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤوسه اجتماع لجنة ضبط الأسعار، على رئيس اتحاد الغرف، بضرورة أن يسمع المواطن أخبارا مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك من خلال انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.

وقال رئيس الوزراء: لا يوجد أي عذر حاليا، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضا في أسعار السلع خلال الأيام القامة، مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، وذلك بالنظر لدور أسعار السلع الأساسية في التأثير على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية، مضيفة أنه من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك، والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، حيث إنه مع انخفاضها يسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.

بدوره، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عدداً من السلع التي شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في أسعارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.