«تضامن كفر الشيخ»: تنفيذ 2846 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ دعم 2846 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك من خلال توزيع مشروعات تنموية تنوعت بين محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة أو تسليم رؤوس المواشي، وذلك على مدار أكثر من 10 سنوات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا

ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتُنفذها للمحتاج على الوجه الذي يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجاً في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.