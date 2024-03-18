مفتي الجمهورية: لا تعارض بين العبادات والواجبات الدينية والعمل

أكد الشيخ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن كل موظف أو عامل عليه أن يحرص على أداء وجباته الوظيفية في أي مقام ومكان، وألا يجعل الصيام حجة لتقصير أداء واجبات عمله، فيجب أن يقوم بالواجبات الدينية من صلاة وصيام وصدقة ودعاء وقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل بجانب عمله في الدنيا.

لا تعارض بين العبادات والواجبات الدينية والعمل

وأضاف «علام »، خلال حواره ببرنامج حديث المفتي، على شاشة قناة «الحياة»، أنه لا تعارض بين العبادات والواجبات الدينية وبين العمل، كلاهما مطلوب ومأمور به لا يجوز التقصير في أحدهما، موضحا أن لنا قدوة حسنة في أنبياء الله، فليس أحد أكثر منهم اجتهادا في العبادة، وليس هناك أحد أكثر منهم تمسك بأمر الله عز وجل، ومع ذلك كانوا يتكسبون من عمل أيديهم قائلا: «فقد روي أن سيدنا آدم عليه السلام كان يعمل في الزراعة، وسيدنا نوح عليه السلام يعمل في النجارة، وسيدنا إدريس عليه السلام كان يعمل خياطا، وسيدنا موسى عليه السلام كان يعمل في رعي الغنم».

الكسل أحد السلوكيات السلبية في الإسلام

وأوضح «علام»، أن ما نراه اليوم من بعض الناس كسل في هذا الشهر العظيم هو أحد السلوكيات السلبية التي لا تنتمي إلى قيم الإسلام في شيء، بل وتتعارض مع مقصودة الصوم نفسه ومع غايته التي أرادها الله، مما يحمل هؤلاء الأشخاص ذنبا يحاسبون عليه أمام الله.