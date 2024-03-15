أحمد عمر هاشم: تقويم السلوك هدف عبادة الصيام للوصول لتقوى الله

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان شهد أكبر نعمة إلهية فيه وهو نزول القرآن الكريم، ولذلك كان الشكر لله بالصيام والقيام في هذا الشهر الكريم.

الهدف والحكمة من عبادة الصيام

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «الهدف والحكمة من عبادة الصيام التأثير وتقويم السلوك حتى يصل إلى تقوى الله، ولذلك لما خاطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب أمرهم بالصيام حال عدم قدرتهم على الزواج لأنه لهم وجاء يعنى وقاية، فالصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، وإنما الامتناع عن المعاصي أولا».

الصائمين يوم القيامة يدخلون الجنة من باب مخصوص

وتابع: «الصيام هو العبادة الوحيدة لله، لم يصم أحدا إلا لله، ولذلك إضافة الله إلى نفسه، حيث قال كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لى أجزى به»، لافتا إلى أن الصائمين يوم القيامة يدخلون الجنة من باب مخصوص لهم اسمه الريان.